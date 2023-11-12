الصحة الفلسطينية: جيش الاحتلال حول مجمع الشفاء الطبي إلى ساحة حرب مفتوحة

مصراوي

قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت 40 نازحا أثناء خروجهم من مجمع الشفاء الطبي.

وأضاف المدير العام للوزارة، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف ليلا آبار المياه في مجمع الشفاء الطبي، موضحا أنه يجب تقديم ضمانات لإجلاء الجرحى والمرضى والنازحين من مجمع الشفاء.

وتابع المدير العام، أن الاحتلال لم يكتفي بقصف الآبار ولكن قام بقصف جميع المباني المحيطة بمجمع الشفاء الطبي.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن الوضع كارثي في مجمع الشفاء الذي يتعرض للاستهداف الإسرائيلي المركز، مضيفا أنه حتى الآن وفاة طفلين من الخدج و مريض في العناية المركزة ونتوقع وفاة المزيد.

وتابع المتحدث باسم الوزارة، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل ما يتحرك في محيط مجمع الشفاء الطبي، مشيرا إلى أن الاحتلال حول مجمع الشفاء الطبي إلى ساحة حرب مفتوحة قائلا: "استنفدنا جميع المحاولات لإطالة أمد الخدمات الصحية وفقدنا كل الإمكانات"، موضحا أننا عاجزون عن تقديم أي خدمة تنقذ حياة الجرحى والمرضى في مجمع الشفاء.