بعد قصف العناية المركزة.. غارات إسرائيلية تستهدف بوابة مستشفى الشفاء في غزة

مصراوي

استهدفت غارات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، بوابة مجمع الشفاء الطبي شمال قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة خاضتها قوات إسرائيلية مع عناصر المقاومة الفلسطينية أفشلت خلالها تقدم الآليات نحو المستشفى الواقع بغرب غزة.

وكانت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، قالت مساء اليوم الجمعة، إن قصفًا إسرائيليًا مباشرًا استهدف غرفة العناية المركزة في مستشفى الشفاء.

فيما قالت صحيفة "رويترز" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي مسؤوليته عن استهداف مستشفى الشفاء بغزة، ويزعم أن الهجوم كان ناجما عن قذيفة أطلقتها الفصائل الفلسطينية.

وطالب حسام بدران القيادي بحركة حماس، اليوم الجمعة، القمة العربية بخطوات عملية بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الاحتلال.

وقال في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة"، إن استمرار القصف الإسرائيلي في محيط مستشفى الشفاء يكذب روايات الاحتلال بأن قواته وصلت إلى المستشفى