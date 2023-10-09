إعلان

BBC

قناة عبرية: تسلل عدد من اللبنانيين إلى شمال إسرائيل عبر الحدود

03:43 م الإثنين 09 أكتوبر 2023

طوفان الأقصى

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- سلمى سمير:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين تلقيه بلاغ عن تسلل عدد من الأشخاص عبر الحدود الشمالية مع لبنان، عبروا فيما يبدو لدعم مقاومي حماس في عملية "طوفان الأقصى".

ونشرت القناة "الـ12" الإسرائيلية تحذيرات تطالب بها سكان المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية بإقفال منازلهم.

وكان حزب الله اللبناني، أكد أمس الأحد أنه لا يقف على الحياد من عملية "طوفان الأقصى" مع تصريحات مسؤولي الحزب أن حزب الله سينخرط في العملية داعين الجميع للانخراط في عملية "طوفان الأقصى".

واستهدف حزب الله، أمس الأحد، 3 مواقع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا، حيث صرح صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، أن المقاومين استهدفوا تلك المواقع كرسالة شكر وتقدير للمقاومة الفلسطينية كدليل "أنه من حقنا نحن أيضا استهداف العدو الذي يحتل أرضنا".

سوق مصراوى

طوفان الأقصى إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي المستوطنات حركة حماس الحدود اللبنانية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 560 شهيدًا وأكثر من 2900 مصاب
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

السكر والأرز والزيت.. رئيس الوزراء يعلن موعد خفض أسعار السلع الغذائية