قناة عبرية: تسلل عدد من اللبنانيين إلى شمال إسرائيل عبر الحدود

كتبت- سلمى سمير:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين تلقيه بلاغ عن تسلل عدد من الأشخاص عبر الحدود الشمالية مع لبنان، عبروا فيما يبدو لدعم مقاومي حماس في عملية "طوفان الأقصى".

ونشرت القناة "الـ12" الإسرائيلية تحذيرات تطالب بها سكان المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية بإقفال منازلهم.

وكان حزب الله اللبناني، أكد أمس الأحد أنه لا يقف على الحياد من عملية "طوفان الأقصى" مع تصريحات مسؤولي الحزب أن حزب الله سينخرط في العملية داعين الجميع للانخراط في عملية "طوفان الأقصى".

واستهدف حزب الله، أمس الأحد، 3 مواقع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا، حيث صرح صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، أن المقاومين استهدفوا تلك المواقع كرسالة شكر وتقدير للمقاومة الفلسطينية كدليل "أنه من حقنا نحن أيضا استهداف العدو الذي يحتل أرضنا".