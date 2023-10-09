الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 560 شهيدًا وأكثر من 2900 مصاب

وكالات

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء الاعتداءات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي إلى 560 شهيدا، وأكثر من 2900 مصاب بجراح مختلفة، في حصيلة غير نهائية.

وأكدت في بيان صحفي مقتضب، أن لجنة الطوارئ العليا بوزارة الصحة في انعقاد دائم لمتابعة الوضع الصحي خلال الطوارئ.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، صرح بأن الاحتلال الإسرائيلي "يصعد من عدوانه وحربه على غزة بشن مئات الغارات بشكل متلاحق في الساعات الأخيرة".

وذكر البزم أن "جل الأهداف هي أبراج وعمارات سكنية ومنشآت مدنية وخدماتية والعديد من المساجد، وخلفت الغارات شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال".

وأطلقت "حماس" عملية غير مسبوقة ضد إسرائيل منذ صباح أول أمس السبت تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.