زيلينسكي يشجب الهجمات الروسية على البنية التحتية للغاز

كييف - (د ب أ)



شجب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجمات الروسية على منظومة عبور الغاز في البلاد.

وقال زيلينسكي في رسالة مسائية عبر الفيديو تم بثها في كييف يوم السبت إن البنية التحتية التي يجري من خلالها نقل الغاز عبر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي تعرضت للهجوم.

يشار إلى أنه على الرغم من الغزو الروسي، المستمر منذ أكثر من عامين حتى الان، لايزال الغاز الروسي يتدفق عبر أوكرانيا- وإن كان بكميات أقل.

وكانت شركة الغاز الأوكرانية الوطنية "نافتوجاز" قد أشتكت أيضا في السابق من الهجمات الروسية على شبكة الأنابيب، بدون تقديم أي تفاصيل.

وأعلنت الشركة مؤخرا أنها لن تستمر في نقل الغاز الروسي إلى الغرب اعتبارا من عام 2025 وما تلاه- وينتهي العقد الحالي مع شركة الغاز الروسية الوطنية "جازبروم" بحلول نهاية العام الجاري.

وتعتبر الدول الرئيسية التي تستقبل الغاز هي تلك التي ليس لها منافذ على البحر وغير قادرة على التحول إلى الغاز المسال.

وهاجمت روسيا مرة أخرى أوكرانيا بالصواريخ في الساعات الأولى من صباح السبت مستهدفة على وجه التحديد منشآت طاقة. وتضررت أربعة محطات للطاقة الحرارية، وفقا لشركة الطاقة الأوكرانية "دي تي إي كيه".

وفي أعقاب الغارات الجوية ، طالب زيلينسكي مجددا الدول الغربية بتزويد بلاده بالمزيد من صورايخ الدفاع الجوي. وفي خطابه بالفيديو، أوضح أن روسيا وسعت نطاق هجماتها، وهو ما جعل من عمل الدفاع الجوي الأوكراني الآن أكثر صعوبة.

وكانت روسيا قد بررت سابقا القصف الشديد الجديد على منشآت الطاقة الأوكرانية بالقول إن كييف تهاجم أيضا البنية التحتية الروسية باستخدام المسيرات.