جيش الاحتلال يزعم استعادة كافة البلدات القريبة من الحدود مع غزة

تل أبيب - (بي بي سي)

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن القوات الإسرائيلية استعادت السيطرة الكاملة على البلدات القريبة من غزة بعد أكثر من 48 ساعة على الهجمات التي شنتها حماس، لكنه قال إنه من الممكن أن يكون هناك وجود للمسلحين مشيرًا إلى أن حوادث الاشتباكات الأخيرة قد تم "عزلها"، حسبما ذكرت "بي بي سي".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف "أكثر من 500 هدف" لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة خلال ليل الأحد الاثنين.