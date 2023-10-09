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BBC

كبرى شركات الطيران العالمية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

12:28 م الإثنين 09 أكتوبر 2023

طوفان الأقصى

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واشنطن - (د ب أ)

علق عدد متزايد من شركات الطيران الدولية الرحلات إلى إسرائيل، التي أعلنت حالة الحرب على قطاع غزة في أعقاب العملية المفاجئة التي شنتها حركة حماس خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث نصحت السلطات الأمريكية شركات الطيران بمراقبة الوضع قبل استئناف عملياتها.

وألغت شركات الطيران الأمريكية، ومنها شركة "دلتا إيرلاينز"، و"يونايتد إيرلاينز" و"أمريكان إيرلاينز جروب"، رحلاتها إلى تل أبيب، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وفي أوروبا، ألغت شركات الطيران الأوروبية مثل شركة "دويتشه لوفتهانزا" وشركة الخطوط الجوية الفرنسية "كي إل إم"، إلى جانب شركة "ويز اير" منخفضة التكاليف المجرية رحلاتها إلى تل أبيب.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية "ننصح شركات الطيران بتوخي الحذر".

كما علقت الخطوط الجوية البريطانية عملياتها إلى تل أبيب، في حين واصلت شركة طيران العال الإسرائيلية، والخطوط الجوية التركية، تسيير بعض الرحلات الجوية.

وقالت عدة شركات طيران آسيوية إنها ستعلق خدماتها إلى إسرائيل، ومنها شركة طيران الهند المحدودة وكاثي باسيفيك إيرويز المحدودة، بعد وقوع الهجمات من قطاع غزة صباح السبت الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي.

سوق مصراوى

طوفان الأقصى شركات الطيران العالمية تعليق الرحلات الجوية

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