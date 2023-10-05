بوتين: الناتو رفض طلب موسكو للانضمام إليه

وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حلف الناتو رفض طلب موسكو للانضمام إليه، حسبما أفادت فضائية العربية.

وتابع الرئيس الروسي، اليوم الخميس، إن روسيا لم تبدأ حرب أوكرانيا، ولكن تدخلت لوقفها، مؤكدًا أن الأزمة في كييف ليست أزمة حدود ولا رغبة لدينا بالسيطرة على أراض جديدة.

ولفت إلى أن سياسات الدول الغربية استعمارية، وسرقت ثروات الكوكب بأكمله، موضحًا أن محاولات فرض احتكار السياسة في العالم محكوم عليها بالفشل.

وأكد أن روسيا ستواصل السعي لبناء عالم متعدد الأقطاب.