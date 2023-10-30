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BBC

صافرات الإنذار تدوي في القدس المحتلة

03:00 م الإثنين 30 أكتوبر 2023

القدس المحتلة

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وكالات

سمع دوي صفارات الإنذار في مدينة القدس المحتلة، جراء رشقة صاروخية من المقاومة الفلسطينية على مناطق الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المحتلة ومحيطها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم حتى الآن 6 اعتراضات صاروخية على الأقل في القدس ومحيطها، جراء الرشقة الصاروخية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية.

وقبل ذلك دوت صفارات الإنذار في بئر السبع وفي أسدود وغلاف غزة، تزامنا مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر، منذ 23 يومًا.

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