جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لانتشار دباباته داخل قطاع غزة

وكالات

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو، يظهر دبابات تابعة له داخل قطاع غزة، وذلك بعد الأنباء التي وردت عن توغل دبابات الاحتلال إلى طريق رئيسي بين شمال وجنوب غزة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، استمرار عملياته برًا وبحرًا وجوًا داخل قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي ادرعي، في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، إن قوات الاحتلال تواصل في الساعات الأخيرة عملياتها البرية داخل قطاع غزة حيث تمكنت القوات بتعاون مع المروحيات الحربية والمسيرات من استهداف عناصر للفصائل الفلسطينية حاولت استهداف قوات الاحتلال.

#عاجل تواصل قوات جيش الدفاع في الساعات الأخيرة الأعمال البرية داخل قطاع غزة حيث تمكنت القوات بتعاون مع المروحيات الحربية والمسيرات من استهداف خلايا تخريبية حاولت استهداف القوات. كما تمكنت القوات من تدمير بنى تحتية ارهابية ومن بينها مواقع اطلاق قذائف مضادة للدروع.



كما تمكنت… pic.twitter.com/WmKWK4u7pf — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 30, 2023

وكانت "بي بي سي" قالت إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي، تراجعت بعدما قطعت طريق صلاح الدين الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه.

وأعلنت سرايا القدس، عن استهداف آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي بمنطقة السودانية شمال غربي غزة بوابل من قذائف الهاون.

هذا ودخلت دبابات الاحتلال الإسرائيلي حيا على أطراف مدينة غزة وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه، حسب شهود وكالة فرانس برس. وقال الشهود إن الدبابات وصلت أطراف حي الزيتون في مدينة غزة و"قاموا بقطع شارع صلاح الدين (الذين يربط الشمال بالجنوب)".