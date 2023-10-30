30 آلية عسكرية تابعة للاحتلال تشارك في اقتحام مخيم جنين
مصراوي
أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، إن أكثر من 30 آلية عسكرية، تشارك في اقتحام جنين حاليا، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين.
وكشفت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن مقاومون يطلقون النار باتجاه قوات الاحتلال قرب دوار الحصان خلال اقتحامها مدينة جنين.
وتحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مخيم جنين، في ظل وجود اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في مخيم جنين.
ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية فإن، قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت مستشفى ابن سينا في مخيم جنين.
وحسب مصادر فلسطينية، فقد تم استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة متفجرة في جنين.
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