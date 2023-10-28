السنوار: أدعو هيئات الأسرى لإعداد قوائم بأسماء الأسرى لدى الاحتلال تحضيراً للمرحلة القادمة

مصراوي

دعا يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم السبت، هيئات الأسرى للانعقاد الدائم وإعداد قوائم بأسماء الأسرى والأسيرات لدى الاحتلال دون استثناء تحضيرا للمرحلة القادمة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قال اليوم السبت، إن بيان يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بشأن المخطوفين هو حرب نفسية للضغط على الشعب الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم أكد يحيى السنوار، في تصريحات لفضائية الأقصى، إن الفصائل الفلسطينية جاهزة لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى لدى الاحتلال مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة.

وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أكد اليوم السبت، على أن اتصالات جرت في ملف الأسرى، مشيرا إلى أنه كانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي ماطل.