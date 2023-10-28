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BBC

جيش الاحتلال: هناك أطراف دولية تعمل للاتفاق على صفقة لإعادة المخطوفين

09:09 م السبت 28 أكتوبر 2023

عائلات الأسرى الإسرائيليين

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مصراوي

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إننا نشعر بألم عائلات المخطوفين ونفعل كل ما بوسعنا لإعادتهم.

وأضاف المتحدث، أننا سنواصل الحرب وسنبذل كل الجهد لإعادة المخطوفين، موضحا أن بيان السنوار بشأن المخطوفين هو حرب نفسية من حماس للضغط على الشعب الإسرائيلي.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن هناك أطراف دولية تعمل من أجل الاتفاق على صفقة نعيد بموجبها المخطوفين، مضيفا أن عدد المخطوفين في غزة يبلغ نحو 230.

وأكمل المتحدث: سنوسع هجماتنا على حماس من البر والبحر والجو، مضيفا "انتقلنا إلى المرحلة التالية من الحرب".

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