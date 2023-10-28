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BBC

بيان توضيحي من العراق بشأن الامتناع عن التصويت في الجمعية العامة

12:38 ص السبت 28 أكتوبر 2023

العراق

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وكالات:
أكد العراق موقفه المبدئي عبر رعايته وانضمامه إلى قرار وقف الحرب ضد غزة الذي أُقر خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم.
وسجل العراق في بيان للخارجية، اليوم السبت، تحفظه على بعض الكلمات الواردة في القرار، التي تتعارض والتشريعات الوطنية، منها خيار حل الدولتين والمساواة بين المدنيين من الفلسطينيين وأعدائهم.
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة قرارا يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة" بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حماس في غزة.
وطالب القرار بتوفير الإمدادات والخدمات "المستمرة والكافية ودون عوائق" للمدنيين المحاصرين داخل القطاع، حيث تشير التقارير الإخبارية إلى أن إسرائيل قامت بتوسيع العمليات البرية وحملة القصف المكثفة.
وصوتت 120 دولة بينها مصر ومعظم الدول العربية لصالح القرار، مقابل رفض 14 دولة، بينها إسرائيل والولايات المتحدة، وامتناع 45 دولة بينها تونس والعراق.

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