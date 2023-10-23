فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية في سوريا
مصراوي
أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الاثنين، بأن فصائل عراقية استهدفت قاعدة المالكية الأمريكية في شمال شرق سوريا بطائرة مسيرة.
سبق وأن استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية التي تستضيف قوات أمريكية بالصواريخ، مساء أمس الأول السبت.
وكذلك تعرضت القاعدة العراقية، الخميس الماضي، لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ، وفق ما أكدته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".
وتستضيف قاعدة عين الأسد العراقية قوات أمريكية وأخرى دولية موجودة بناء على دعوة من الحكومة العراقية.
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