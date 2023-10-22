للمرة الـ7.. إخلاء قصر فرساي في فرنسا بسبب تهديد بوجود قنبلة
باريس - (د ب أ)
أعلن قصر فرساي الواقع قرب العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأحد، أنه تم إخلاء القصر مجددا اليوم بسبب تهديد مجهول بوجود قنبلة، في الوقت الذي قام فيه أفراد الأمن بتفتيش المقصد السياحي.
وهذه المرة السابعة التي يغلق فيها القصر أبوابه خلال ثمانية أيام بسبب تهديدات بوجود قنابل. على الرغم من القبض على مشتبه به، فإن التهديدات بوجود قنابل تواصلت، حيث ثبت في النهاية أن جميعها كاذبة.
وطالت تهديدات مماثلة خلال الأيام الماضية المئات من المدارس في فرنسا، بالإضافة إلى مطارات إقليمية. ووفقا للسلطات، فإن شباب صغير السن هم من وراء الكثير من التهديدات الكاذبة.
وزادت وتيرة هذه الحوادث منذ الهجوم المميت الذي نفذه شاب متطرف بحق مدرس في مدينة آراس بشمال فرنسا منذ أسبوع، مما أصاب البلاد بالصدمة. وقد تم فرض أعلى مستوى تحذير من الإرهاب في فرنسا عقب حادث قتل المدرس.
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