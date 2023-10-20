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BBC

الحملة الرسمية للسيسي تكشف أبرز الرسائل خلال مباحثاته مع رئيس وزراء بريطانيا

10:37 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

السيسي ورئيس وزراء بريطانيا

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(مصراوي):
كشفت الصفحة الرسمية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أهم رسائل الرئيس السيسى خلال مباحثاته اليوم فى قصر الاتحادية مع رئيس الوزراء البريطانى "ريشي سوناك".

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة من مواد طبية وإنسانية لمساعدة 2.3 مليون فلسطيني موجودين في القطاع؛ مضيفًا:"يجب أن نتحرك جميعا من أجل احتواء التطورات والتي قد لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة".. مضيفا "أن تداعياتها تتجاوز حق الدفاع عن النفس التي دائما نتحدث عنها".

يذكر أن الحملة شاركت اليوم الجمعة، بالوقفة الاحتجاجية الحاشدة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر الرافضة لتهجير أهالي قطاع غزة

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