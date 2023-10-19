لليوم الثاني تواليا.. قصف قاعدة عسكرية أمريكية في العراق
وكالات:
تعرضت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، مساء الخميس، إلى قصف صاروخي، وهو اليوم الثاني تواليا التي يتم قصف قاعدة عسكرية أمريكية في العراق.
وقال البيان المنسوب لما تسمى "المقاومة الإسلامية في العراق، ونقلته قناة السومرية نيوز، إنه تم استهداف مساء اليوم "قاعدة الاحتلال الأمريكي" غرب العراق عين الأسد برشقة صاروخية.
وأضاف أن الرشقة أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق.
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