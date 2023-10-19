رئيس الوزراء البريطاني لنظيره الإسرائيلي: نريدك أن تنتصر

(وكالات)

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لنظيره الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لتل أبيب " نريدك أن تنتصر".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن سوناك كان يتحدث وبجانبه نتنياهو قبل اجتماعهما المغلق اليوم الخميس، ليلحق بذلك بعدد من المسؤولين الأجانب الذين زاروا إسرائيل في محاولة لمنع توسيع نطاق الصراع.

وقال سوناك إنه يرحب "باتخاذ إسرائيل لكل إجراء احترازي" لتجنب إيذاء المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف" نحن ندعم كليا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي، ومعاقبة حماس وإعادة الرهائن".

وأشار نتنياهو إلى طول أمد الحرب قائلًا "هذه ستكون حربا طويلة، ونحن نعتمد على دعمكم".

ومن المقرر أن يتوجه سوناك لاحقا للمملكة العربية السعودية، بحسب ما قاله مسؤول بريطاني للصحفيين في لندن.