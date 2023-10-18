أنباء عن وجود العشرات من مقاتلي حماس في إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى

مصراوي

أعلنت القناة 13 العبرية، أن " تقييم أمني يقول إن عشرات من مقاتلي حماس ممن تسللوا قبل 12 يوما ما زالوا في إسرائيل"

وسبق وأغلنت هيئة البث الاسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للهجوم البري على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه منذ بداية عملية طوفان الأقصى، قتل نحو نحو 303 من الجنود والضباط حتى الآن من جانب الاحتلال الإسرائيلي

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنّ عدد المخطوفين في غزة حتى الآن هو 199 إسرائيليا.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق لها اليوم الأربعاء، سقوط 64 شهيدًا وأكثر من 1300 جريح في الضفة الغربية، وذلك حتى عصر اليوم الأربعاء (الساعة 2:45 عصرًا).

كما أشارت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي بـ"فيسبوك"، أن قطاع غزة سجل 3 آلاف و 478 شهيدًا وأكثر من 12 ألف جريحًا إلى الآن، وفق حصيلة ما وصل إلى المستشفيات العاملة في القطاع.

وتعاني مستشفيات القطاع أوضاع إنسانية صعبة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف أغلب المرافق الحيوية ومنازل المدنيين وأطقم الإسعاف في غزة، ما أخرج عدد كبير من المستشفيات، في ظل قطع الكهرباء والمياه عن المدينة المحاصرة.

وبالأمس، أعلن متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن 500 شهيد سقطوا جراء مجزرة استهداف المستشفى الأهلي العربي الذي استهدفته طائرات الاحتلال في ساعة متأخرة من المساء.