بايدن: أمريكا ستبقى إلى جانب إسرائيل في هذه الأيام المظلمة

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى إلى جانب إسرائيل خاصة في تلك الأيام المظلمة حسب قوله.

وتابع بايدن، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في تل أبيب، "ينبغي تحقيق العدالة ولكن يجب علينا الحذر حتى لا نقع في الأخطاء، ويجب أن يكون هناك وضوح لأهداف العملية العسكرية الإسرائيلية، كما أنّ حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني".

وأوضح الرئيس الأمريكي، " أشعر بحزن العائلات ونقف حدادا على القتلى، وطلبت من الحكومة الإسرائيلية السماح بوصول المساعدات إلى غزة"، مؤكدًا " لا يمكن أن نسمح للإرهاب بالانتصار وإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، و علينا مواصلة السعي من أجل تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأكد الرئيس الأمريكي: "علينا مواصلة العمل على اندماج إسرائيل في المنطقة ودعم حل الدولتين".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن أن إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات من مصر إلى غزة، متابعًا " طالبت اليوم الحكومة بالعمل على إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة".

وتابع بايدن، في مؤتمر صحفي خلال زيارته لإسرائيل، أنّ "هناك إسرائيليون وأمريكيون أخذوا رهائن وارتكبت فظائع شنيعة بحقهم"، متابعًا "لن نقف مكتوفي الأيدي مجددا، وأقول لعائلات الرهائن لستم وحدكم ونعمل على إعادتهم مع شركائنا في المنطقة".

وأشار الرئيس الأمريكي، جو بايدن إنه ليس هناك أي تبرير للعنف الذي رأيناه في يوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل.

وأضاف بايدن، إن " أولويتنا الرئيسية إعادة الأسرى لدى حركة حماس"، متابعًا " أعرف أنكم تتألمون وتشتاقون لرائحة أحبائكم لكنكم لم تخسروهم للأبد، كما أنّ هناك من أراد أن يكسر إرادتكم لكنه لم ينجح".

وتابع الرئيس الأمريكي: " سنتأكد من توفير ما تحتاجه إسرائيل وسنحافظ على إمدادت القبة الحديدية للحفاظ على أمن إسرائيل"، مؤكدا على أنّ " أولويتنا الرئيسية إعادة الأسرى لدى حركة حماس".