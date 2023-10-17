بايدن: سأسافر إلى إسرائيل للتضامن معها ضد هجوم حماس الإرهابي



وكالات

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنّه سيسافر إلى إسرائيل غدا، للتضامن معها في مواجهة الهجوم الإرهابي لحماس، والتشاور بشأن الخطوات التالية.

وتابع بايدن "أن معاداة السامية والإسلاموفوبيا والكراهية أمور مترابطة وعلينا رفض الكراهية بكل أشكالها".

ومن جانبه كشف زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، " أن إسرائيل قدمت لائحة احتياجاتها العسكرية للقضاء على تهديد حماس".

ومن جانبه أيضًا، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، "أكدت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أهمية إدخال المساعدات إلى غزة"

وتابع المستشار الألماني، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، أنّه سيتحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وحذر شولتس "كل الجهات من التورط في هذا النزاع ولن نسامح في ذلك"، متابعًا "سنبذل جهودا لتحسين الأمور الإنسانية الملحة في قطاع غزة، وتحدثت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذا الشأن".



وأوضح المستشار الألماني، "نود أن نحافظ على الإنسانية في قطاع غزة ولن نصرف النظر عن هذه القضية"، محذرًا " من أي تدخل من أي جهات خارجية في النزاع".

وأكد المستشار الألماني، على أنّ برلين تقف مع إسرائيل في الأوقات الصعبة، وأمنها وأمن مواطنيها جزء من العقيدة السياسية لألمانيا، قائلًا "حكومتي تبذل قصارى جهدها لضمان عدم تصاعد الصراع في غزة".