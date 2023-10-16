إعلان

BBC

الاحتلال يكشف عدد أسراه لدى المقاومة الفلسطينية

01:42 م الإثنين 16 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن هناك 199 أسيرًا في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية، في أعقاب عملية طوفان الأقصى.

وارتفع عدد القتلى في صفوفه من الجنود، إلى 291، في أحدث حصيلة أوردها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد عشرة أيام منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

وبحسب تصريحات القادة الإسرائيليين، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حشد قواته وآلياته العسكرية على طول الحدود مع قطاع غزة، استعدادا لتوغل بري وشيك، تزامنا مع قصفها العنيف للقطاع.

واستهدفت كتائب المقاومة، اليوم الاثنين، مطار بن جوريون الإسرائيلي برشقة صاروخية.

وقالت في بيان مقتضب لها بقناتها على تليجرام، أن استهداف المطار، الواقع قرب تل أبيب، جاء “ردا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين”.

سوق مصراوى

جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية فلسطين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
داخلية غزة: الاحتلال لم يضخ أي مياه للشرب حتى الآن
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

"الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة المبدئية لـ 4 أسماء طلبوا الترشح في انتخابات الرئاسة