بسبب هجمات المقاومة.. الاحتلال يصادق على إخلاء مستوطنة سديروت بالكامل

وكالات

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على إخلاء مستوطنة سديروت بالكامل، إحدى مستوطنات غلاف قطاع غزة.

ووفقًا لقناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، فإنّ حكومة الاحتلال صادقت على خطة إجلاء المستوطنين في سديروت.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المقاومة الفلسطينية، إنها استهدفت سديروت بـ 50 صاروخا، وفي الوقت نفسه، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جيش الاحتلال يواصل حشد دباباته في 20 موقعا قرب قطاع غزة.

,أعلنت وسائل إعلام عبرية، إطلاق نار على مركز شرطة الساهرة في القدس، ووقوع اشتباكات عنيفة مع المنفذين.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد أصيب في عملية إطلاق نار على مركز للشرطة بالقدس، حتى الآن نحو 6 أشخاص.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنّه تم استدعاء أعداد كبيرة من قوات الأمن إلى مكان الحادث.