السعودية تُدين حادثة حرق نسخة من المصحف في السويد
الرياض - (د ب أ)
أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف، وذلك بعلم من السلطات المحلية التي صرحت له القيام بـ "جريمته النكراء".
وجددت وزارة الخارجية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الأحد، "التأكيد على موقف المملكة الرافض بتاتاً لكافة هذه الأعمال السافرة التي تكررت مع الأسف بشكلٍ ممنهج في عددٍ من العواصم الأوروبية بدعوى حرية التعبير لاستفزاز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم".
وشددت الوزارة على مطالبة المملكة للسلطات السويدية بـ "أهمية التصدي بشكلٍ عاجل لهذه الممارسات، ووقف تقديم التصاريح لهذه الفئة المتطرفة التي تسهم في تأجيج الكراهية والعنصرية".
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