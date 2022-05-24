كوريا الجنوبية تسجل أكثر من26 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

سول- (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية 26 ألفا و344 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.

ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 17 مليونا و993 ألفا و985 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وارتفعت حصيلة اليوم الثلاثاء بمقدار 6ر2 مرة عن اليوم السابق بسبب المزيد من اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس. لكن البلاد سجلت أدنى مستوى في 16 أسبوعا اليوم بانخفاض 9ر24% عن الأسبوع السابق في مؤشر واضح على أن الجائحة تخفف من قبضتها على البلاد.

وأضافت البلاد 19 وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 24 ألفا و6 وفيات.