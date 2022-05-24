Masrawy logo white

إعلان

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من26 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

05:48 ص الثلاثاء 24 مايو 2022
كوريا الجنوبية تسجل أكثر من26 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

فيروس كورونا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

سول- (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية 26 ألفا و344 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.

ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 17 مليونا و993 ألفا و985 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وارتفعت حصيلة اليوم الثلاثاء بمقدار 6ر2 مرة عن اليوم السابق بسبب المزيد من اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس. لكن البلاد سجلت أدنى مستوى في 16 أسبوعا اليوم بانخفاض 9ر24% عن الأسبوع السابق في مؤشر واضح على أن الجائحة تخفف من قبضتها على البلاد.

وأضافت البلاد 19 وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 24 ألفا و6 وفيات.

أفضل 8 هواتف بسعر أقل من 5000 جنيه

تعرف عليها
فيروس كورونا كوريا الجنوبية 26 ألف إصابة حصيلة اليوم

الخبر التالى:

مصدر أمني عراقي: مقتل وإصابة 4 أشخاص في هجوم لداعش في ديالي
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا