رئيس شؤون الحرمين يؤكد السعي للارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين

مكة المكرمة - أ ش أ

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، سعي الرئاسة للتعاون المشترك مع مختلف الجهات والقطاعات بالدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة رئيس برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ لبحث سبل التعاون المشترك واستمرار التنسيق بين الجهتين لكل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن.

وأشاد الجانبان - خلال اللقاء، وفقُا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - بمستوى التكامل والتنسيق في إثراء المبادرات النوعية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.