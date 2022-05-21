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صندوق النقد الدولي يمدد برنامج مساعداته للصومال

11:09 ص السبت 21 مايو 2022
صندوق النقد الدولي يمدد برنامج مساعداته للصومال

صندوق النقد الدولي

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مقديشيو- (أ ش أ)

وافق صندوق النقد الدولي على تمديد فترة برنامج المساعدة المالية للصومال إلى ثلاث سنوات.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت، أن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الصومال لورا جاراميلو مايور، قالت إن التمديد سيتيح الوقت لتأكيد التفاهمات بشأن سياسات المساعدات مع الحكومة الجديدة وتأكيد ضمانات التمويل مع الشركاء للتنمية.

وأضافت مايرو أن الصندوق سيعمل مع السلطات لعرض مراجعة ترتيب التسهيل الائتماني الممتد، على المكتب التنفيذي للصندوق في الأسابيع المقبلة.

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