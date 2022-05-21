تايلاند: انسحاب ممثلي خمس دول عند إلقاء كلمة روسيا في قمة أبيك

بانكوك- (د ب ا)

انسحب ممثلو خمس دول بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة ، من اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ابيك) في بانكوك اليوم السبت احتجاجا على غزو روسيا لأوكرانيا، حسبما صرح مصدر بالحكومة التايلاندية.

وافتتح ممثلو 21 اقتصادا بالمنتدى بما في ذلك روسيا، الاجتماع في بانكوك اليوم السبت، حيث يحتل تعزيز التجارة والاستثمارات في فترة ما بعد كورونا مكانا بارزا في جدول الأعمال،حسبما ذكرت صحيفة "بانكوم بوست" التايلاندية.

وجاء انسحاب ممثلو الدول الخمس عند إلقاء ماكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، كلمته في المنتدي، بحسب المصدر.