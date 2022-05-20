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تكساس: جوجل يجمع بيانات عن المستخدمين في وضع التصفح الخفي

06:14 م الجمعة 20 مايو 2022
تكساس: جوجل يجمع بيانات عن المستخدمين في وضع التصفح الخفي

جوجل

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كاليفورنيا - (أ ش أ):

قال المدعي العام في ولاية تكساس الأمريكية كين باكستون، إن محرك بحث جوجل Google يجمع بيانات عن المستخدمين الذين يعتقدون أنه يمكن أن يكونوا مجهولين إذا استخدموا وضع "التصفح الخفي".

وذكر موقع "جادجت 360" التقني أن تكساس وإنديانا وولاية واشنطن ومقاطعة كولومبيا رفعت دعاوى منفصلة ضد جوجل Google في يناير في محاكم الولاية بشأن ما أسموه ممارسات تتبع المواقع الخادعة التي تنتهك خصوصية المستخدمين.

ويعد وضع التصفح الخفي أو "التصفح الخاص" هو وظيفة متصفح ويب قال باكستون إنها تعني أن Google لن تتبع سجل البحث أو نشاط الموقع.

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