السعودية: توافق تام مع الجزائر في الملفات الثنائية والعربية والدولية

الجزائر - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود أن هناك "توافقا تاما" مع الجزائر في الملفات التي تهم البلدين، وتهم أمن المنطقة العربية، مشيرا إلى أن هناك أيضا تطابقا للرؤى فيما يتعلق بالتطورات على الساحة الدولية .

جاء ذلك خلال التصريحات الصحفية، التي أدلى بها وزير الخارجية السعودي، عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، اليوم /الخميس/ بمقر الرئاسة بالجزائر العاصمة.

وأوضح الأمير فيصل أنه تم مناقشة مع الرئيس الجزائري جميع النقاط الهامة بين البلدين، سواء في الجانب الثنائي، أو الدولي، والتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، مشيرا إلى أن بلاده ترى بأن العلاقات الجزائرية-السعودية هي إحدى "اللبنات الأساسية في العمل العربي المشترك".

وأعرب وزير الخارجية السعودية عن شكره للجزائر على دعمها استضافة المملكة العربية السعودية لمعرض (اكسبو 2030)، مؤكدا دعم الرياض إلى تطلع الجزائر لاستلام مقعد في مجلس الأمن الدولي.

واستطرد قائلا :"نثق بأن الجزائر ستكون لاعبا أساسيا في دعم استقرار الأمن الإقليمي والدولي في هذا المجلس".

يذكر أن وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله يقوم بزيارة إلى الجزائر، منذ أمس، للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة للجنة المشاورات السياسية الجزائرية-السعودية، والتي انطلقت اليوم، برئاسة وزيري خارجية البلدين.