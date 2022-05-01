بوتين يوقع مرسومًا يحظر منح بنوك الدول "غير الصديقة" بيانات العملاء



موسكو - أ ش أ

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، قانونًا يحظر على البنوك الروسية إرسال معلومات عن عملائها ومعاملاتهم إلى السلطات المختصة في الدول التي تفرض عقوبات على روسيا أو مواطنيها أو منظماتها، ضمن حزمة قوانين جديدة تهدف لمواجهة العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية بأنه تمت صياغة القانون لتقليل المخاطر المرتبطة بتبني الدول الأجنبية لقوانين تهدف إلى الحصول من المؤسسات الائتمانية الروسية، تحت التهديد بالعقوبات، على المعلومات التي تشكل سرية مصرفية.

كما وقع الرئيس بوتين مرسومًا يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي للميزانيات الإقليمية والمحلية في مواجهة العقوبات، بما في ذلك عن طريق تخصيص قروض جديدة من الميزانية الاتحادية وإعادة هيكلة أو شطب الديون القديمة، إلى جانب مرسومًا آخر يهدف إلى إلغاء تبسيط إجراءات إصدار التأشيرات لعدد من فئات مواطني الاتحاد الأوروبي والدنمارك وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، بما فيهم الصحفيين والوفود الرسمية، بحسب "سبوتنيك".