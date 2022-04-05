لبنان: مسؤولون حكوميون يتراجعون عن التصريحات الخاصة بـ"إفلاس الدولة"

بيروت- (بي بي سي):

أوضح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن التصريحات التي أدلى بها نائبه، سعادة الشامي، بشأن "افلاس الدولة" مجتزأة، مؤكداً أنّ "ما قصده الشامي هو السيولة وليس الملاءة".

ومن جهته أكّد الشامي، أن حديثه اُجتزئ من سياقه، ونفى أن يكون التصريح "تمهيداً لإعلان إفلاس رسمي من قبل المرجعيات المعنية".

ومن جهة أخرى، أعلن حاكم مصرف لبنان في بيان أن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح، وأن مصرف لبنان لا يزال يمارس دوره المُوكل اليه، وأنه سوف يستمر بذلك.

وكان نائب رئيس الوزراء سعد الشامي قد قال خلال مقابلة تلفزيونية يوم الأحد إن الدولة مُفلسة، وكذلك المصرف المركزي، وذلك في سياق ردّه عن سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان في تحمل الخسائر، معتبرا أنه "سيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".

ونفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أمس الاثنين، ما أعلنه الشامي عن إفلاس الدولة والمصرف المركزي، وتوزيع الخسائر على الدولة والمصارف والمودعين.

ويمر لبنان بثالث عام من الانهيار المالي الناجم عن عقود من الفساد والسياسات السيئة التي أدت إلى فقد العملة أكثر من 90%، من قيمتها، كما منعت البنوك معظم المدخرين من التصرَف في حساباتهم المودعة بالعملات الصعبة.