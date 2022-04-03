بريطانيا: حصار روسيا لسواحل أوكرانيا يعرقل تزويدها بالإمدادات

لندن - (د ب أ):

أشار تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الأحد، إلى أن القوات البحرية الروسية تواصل حصارها للسواحل الأوكرانية في البحر الأسود وبحر آزوف.

وأوضح التقييم أن هذا الحصار يحول دول مواصلة تزويد أوكرانيا بالإمدادات.

ولفت إلى أن ما يتردد عن رصد ألغام في البحر الأسود يشكل خطرا جديا على النشاط البحري.

وأشار إلى أنه رغم أن مصدر هذه الألغام لا يزال غير واضح، ويتبادل الجانبان المسؤولية عنه، فإنه من شبه المؤكد أن وجودها يعود لنشاط البحرية الروسية في المنطقة، ويظهر كيف أن الغزو الروسي لأوكرانيا يؤثر على المصالح المدنية.