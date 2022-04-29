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جوتيريش لا يعتبر ضربات روسيا الصاروخية على كييف رسالة شخصية له

08:27 م الجمعة 29 أبريل 2022
جوتيريش لا يعتبر ضربات روسيا الصاروخية على كييف رسالة شخصية له

أنطونيو جوتيريش

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نيويورك - (د ب أ):
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه لا يعتبر الضربات الصاروخية الروسية على كييف خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية بأنها رسالة شخصية له.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في نيويورك اليوم الجمعة: "أنطونيو جوتيريش لا يرى هذا الهجوم بأنه يتعلق به.. إنه تعامل معه فعلا بأنه مؤشر. ليس تعبيرا عن عدم الاحترام له بل لشعب كييف".

وعبرت الأمم المتحدة أيضا عن تعازيها لأسرة الصحفية فيرا هيريتش، التي قتلت في الهجوم.

وأطلقت القوات الروسية العديد من الصواريخ على العاصمة الأوكرانية يوم أمس الخميس خلال زيارة جوتيريش لكييف. ووفقا لتقارير أوكرانية، أصيب أيضا عشرة أشخاص.

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