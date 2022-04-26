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لبنان يطلب المساعدة في انتشال الزورق الغارق قبالة طرابلس

08:37 م الثلاثاء 26 أبريل 2022
لبنان يطلب المساعدة في انتشال الزورق الغارق قبالة طرابلس

وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب

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بيروت - ( د ب أ )

طلب وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب من بريطانيا وأمريكا وفرنسا المساعدة في انتشال الزورق الذي كان غرق يوم السبت الماضي.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء" اجتمع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب في حضور وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مقر وزارة الخارجية مع كل من السفير البريطاني إيان كولارد والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ريتشارد مايكلز، والقائم بالأعمال في السفارة الفرنسية جان فرانسوا جيوم، وذلك لطلب المساعدة في انتشال الزورق الذي كان غرق قبالة مدينة طرابلس والبحث عن الضحايا".

وكان زورقً قد غرق مساء السبت الماضي وعلى متنه حوالي 60 شخصاً في المياه الاقليمية اللبنانية قبالة مدينة طرابلس شمال لبنان. وتمّ انتشال 7 جثامين من ركاب الزورق فيما بلغ عدد عدد الناجين 45 شخصاً، بالإضافة إلى عدد من المفقودين .

ولا توجد معلومات دقيقة عن عدد ركاب الزورق الذي غرق، حيث يشير البعض إلى أنه يتراوح بين 60 و70 راكباً.

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