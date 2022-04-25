اشتباكات واحتفالات ومغنية مصرية مفاجأة حفل تتويج ماكرون برئاسة فرنسا (فيديو)

وكالات

فاز إيمانويل ماكرون الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بحصوله 58.8 بالمئة من الأصوات مقابل 41.2 بالمئة لمنافسته مارين لوبان زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف وفق نتائج أولية.

وفتحت مكاتب التصويت أبوابها صباح الأحد في جميع أنحاء فرنسا، وبلغت نسبة المشاركة عند الخامسة مساء 63.23 بالمئة أي أقل بنقطتين عن انتخابات 2017 حسب ما أعلنته وزارة الداخلية. فيما وصلت نسبة الامتناع عن التصويت إلى 28.2 بالمئة.

ماكرون يلقي خطاب النصر

قال إيمانويل ماكرون في كلمة ألقاها قرب برج إيفل في باريس مساء الأحد عقب فوزه بولاية رئاسية جديدة بتغلبه على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان بـ 58.8 بالمئة من الأصوات مقابل 41.2 حسب تقديرات أولية، إنه سيسخر كل طاقاته خلال الولاية الجديدة "من أجل خدمة بلدنا وشبابنا". وأضاف أمام حشد من أنصاره: "إن الولاية الجديدة لن تكون استمرارا لسابقتها بل انطلاقة جديدة لرفع التحديات، على غرار الدفاع عن البيئة وفرض المساواة بين الرجال والنساء ومن أجل مجتمع أكثر عدالة".

بالموسيقى والرقص.. أنصار ماكرون يحتفلون

وبدأ أنصار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاحتفال بإعادة انتخابه بالموسيقى والرقص في ظل برج إيفل في باريس بعد ساعة من غلق مراكز الاقتراع.

ولوح مئات المحتفلين بأعلام فرنسا والاتحاد الأوروبي في أعقاب التوقعات التي أشارت إلى فوز كبير لماكرون على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

اشتباكات بين الشرطة وأنصار لوبان

وسادت حالة من الغضب والسخط بين أنصار مرشحة اليمين المتطرف ماريان لوبان، التي أقرت بهزيمتها في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة الفرنسية التي أجريت الأحد وتنافست فيها مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

وفرقت الشرطة الفرنسية، احتجاجات لأنصار لوبان عقب خسارتها في الانتخابات، وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

مغنية مصرية في خطاب النصر

وظهرت المطربة المصرية الشابة، فرح الديباني، أمام الملايين حول العالم، بشكل لافت خلال خطاب النصر الذي ألقاه، إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، احتفالا بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا.

وخطفت الأوبرالية العالمية الميزو سوبرانو فرح الديبانى، الأنظار عندما ظهرت بجوار ماكرون، بعدما دعاها الرئيس بنفسه للغناء في خطاب النصر.