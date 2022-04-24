ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المعهد العسكري الروسي إلى 17 قتيلاً

موسكو - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في معهد عسكري روسي لأبحاث الصواريخ إلى 17 قتيلا اليوم الأحد، وهي زيادة كبيرة عن الحصيلة الأولى بعد وقوع الحادث.

وذكرت وكالة أنباء انترفاكس أن ثمانية أشخاص يعتقد أنهم كانوا في المبنى وقت وقوع الحريق لا يزالون مفقودين.

وكان الحريق قد اندلع في المعهد بمدينة تفير، شمال غرب موسكو يوم الخميس وتسبب في تدمير المبنى تماما، ولقي ستة أشخاص حتفهم.

ويعتبر معهد الأبحاث رئيسيا لعمليات وزارة الدفاع وكان مشاركا في تطوير صاروخ اسكندر الذي تستخدمه روسيا في حربها ضد أوكرانيا.