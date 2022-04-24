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ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المعهد العسكري الروسي إلى 17 قتيلاً

09:05 م الأحد 24 أبريل 2022
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المعهد العسكري الروسي إلى 17 قتيلاً

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المعهد العسكري الروسي إلى

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موسكو - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في معهد عسكري روسي لأبحاث الصواريخ إلى 17 قتيلا اليوم الأحد، وهي زيادة كبيرة عن الحصيلة الأولى بعد وقوع الحادث.

وذكرت وكالة أنباء انترفاكس أن ثمانية أشخاص يعتقد أنهم كانوا في المبنى وقت وقوع الحريق لا يزالون مفقودين.

وكان الحريق قد اندلع في المعهد بمدينة تفير، شمال غرب موسكو يوم الخميس وتسبب في تدمير المبنى تماما، ولقي ستة أشخاص حتفهم.

ويعتبر معهد الأبحاث رئيسيا لعمليات وزارة الدفاع وكان مشاركا في تطوير صاروخ اسكندر الذي تستخدمه روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

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