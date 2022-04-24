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صفارات الإنذار تدوي في معظم أنحاء أوكرانيا جراء الغارات الجوية

09:06 م الأحد 24 أبريل 2022
صفارات الإنذار تدوي في معظم أنحاء أوكرانيا جراء الغارات الجوية

أوكرانيا

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كييف - (د ب أ)

دوت صفارات الإنذار جراء الغارات الجوية في معظم أنحاء أوكرانيا مساء اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
ومن المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن كييف مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا شهرها الثالث.
وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإمدادات الأسلحة المتسارعة التي قال إنها يمكن أن تساعد أوكرانيا على تصعيد هجومها المضاد، وقال إن الأمريكيين "يجب ألا يأتوا إلى هنا بأيد فارغة".
وتتواصل الضربات على مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول حيث يتحصن نحو ألفي مقاتل أوكراني.
وقالت روسيا إنها ضربت "شحنة كبيرة" من الأسلحة الأجنبية في أوديسا على ساحل البحر الأسود. وقال زيلينسكي إن الهجوم الصاروخي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم رضيع، وإصابة 18 آخرين.

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