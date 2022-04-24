نيجيريا :مقتل 80 شخصًا على الأقل بانفجار في منشأة نفط

أبوجا - أ ش أ

أعلنت أجهزة الطوارئ في نيجيريا مقتل 80 شخصا على الأقل بانفجار في مصفاة للنفط، تعد مخالفة للقانون بين ولايتي "ريفرز" و"إيمو" الغنيتين بالنفط في جنوب البلاد والذي وقع في وقت متأخر الجمعة الماضية.

وقال "إفيانيي ناجي" من وكالة الطوارئ الوطنية في المكان - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد- إنه تم العثور على 80 جثة على الأقل عليها آثار حروق شديدة في الموقع.. مضيفا أن العدد قد يرتفع أكثر.

وصرح "ناجي" بأنهم علموا بوجود العديد من الجثث في الأحراش والغابات القريبة جراء محاولة، بعض مشغلي المصفاة بشكل غير شرعي والمسئولين عنهم الهروب إلى مكان آمن.. موضحا أن عددا من السيارات المحترقة والعبوات المستخدمة في جمع الخام المسروق والمنتجات البترولية تناثرت في المكان، وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت، أمس السبت، أن أكثر من مئة شخص قتلوا في الانفجار.

يذكر أن تصفية الخام بشكل مخالف للقانون تعد ممارسة شائعة في جنوب نيجيريا الغني بالنفط، حيث يخرب لصوص أنابيب النفط لسرقة الخام الذي يقومون بتصفيته وبيعه في السوق السوداء.