الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين بالضفة الغربية

رام الله - أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 5 مواطنين فلسطينيين من عدة مناطق بالضفة الغربية، في تراجع واضح لكمية الاعتقالات بعد أسبوع عيد الفصح اليهودي الذي شهد تصعيدًا غير عادي في الاعتقالات والموجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية وخاصة في القدس المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الاعتقالات تمت في مُحافظات بيت لحم (جنوبًا)، ونابلس (شمالاً)، ومُخيم "قلنديا" خارج الجدار شمال القدس المحتلة (وسط الضفة)، والبيرة المُتاخمة لرام الله التي تقع بها كل المؤسسات الرسمية والوزارات الفلسطينية.

وعلى صعيد آخر، تواصلت اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين في مُحافظة نابلس، إذ قام مُستوطنون باقتلاع 35 شتلة زيتون في قرية "عزموط"، كان أحد المواطنين الفلسطينيين قد زرعها قبل شهرين.

وتكثر اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في مُحافظة "نابلس" وخاصة من مُستوطنة "يتسهار" الذي يشتهر المستوطنون فيها بعنفهم المفرط.

وفي وقت سابق من العام الماضي، أجبر أهل قرية "بيتا"، البالغ عددهم 12 ألف نسمة فقط، الاحتلال الإسرائيلي على إخلاء بؤرة استيطانية فوق جبل صبيح المُقابل لقريتهم.

وتشهد قرى وبلدات أخرى في المحافظة، وخاصة بيت دجن، مواجهات مُزمنة مع المستوطنين الذي توفر لهم قوات الاحتلال الحماية عادة.