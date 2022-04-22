روسيا وأوكرانيا: القوات الروسية تسيطر على أكثر من 40 قرية في دونباس

كييف- (بي بي سي):

أفاد مسؤول أوكراني بأن القوات الروسية استولت على أكثر من 40 قرية في منطقة دونباس، وتواصل هجومها على مناطق الشرق برمته.

ونفى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مزاعم روسيا بشأن السيطرة على مدينة ماريوبول الاستراتيجية، وكانت موسكو قد أعلنت أمس "تحرير ماريوبول". وقال زيلينسكي إن موسكو رفضت اقتراح هدنة خلال عيد الفصح.

وتعهدت الولايات المتحدة بإرسال مساعدات عسكرية أخرى بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا، غير أن نائب وزير الدفاع الأوكراني حذر من أن الأمر يتطلب بعض الوقت لترتيب تسليم الأسلحة.

وتحدثت روسيا عن أهداف المرحلة الثانية للعملية العسكرية في أوكرانيا، ومن أهمها إحكام السيطرة الكاملة على منطقة دونباس وجنوب أوكرانيا، بشكل يتيح إنشاء ممر بري إلى القرم.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها روسيا عن سعيها إلى إحكام سيطرتها على جنوب أوكرانيا بالكامل وليس منطقة دونباس فقط.