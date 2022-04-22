البنك الدولي: الأضرار المادية في أوكرانيا تتجاوز 60 مليار دولار

كييف- (بي بي سي):

قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن أوكرانيا عانت من أضرار مادية تقدر بنحو 60 مليار دولار في أعقاب الغزو الروسي للبلاد، مضيفا أن تلك الخسائر ستزداد مع استمرار الصراع، ومشيرا إلى أن التقدير المبكر للأضرار لا يشمل الكلفة الاقتصادية المتزايدة للحرب.

وفي خطاب عبر الانترنت أمام منتدى البنك الدولي، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تحتاج سبعة مليارات دولار شهريا لتعويض الخسائر التي تسببت فيها روسيا، داعيا إلى استبعاد روسيا من المؤسسات المالية الدولية.