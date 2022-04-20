لوبان: سأكون رئيسة لكل الفرنسيين وسأعيد أموالهم

وكالات

تعهدت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان التي تخوض جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية مع الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، أن تكون رئيسة لكل الفرنسيين.

وقالت لوبان، في مناظرة تلفزيونية مع ماكرون اليوم الأربعاء، إنها ستكون رئيسة الوئام والأخوة الوطنية وستنهض بالعدالة.

وتابعت أنها ستعتزم تخفيض فواتير الفرنسيين بطريقة مستدامة عن طريق خفض الضرائب على الطاقة والوقود.

واعتبرت أن أولوليتها خلال الخمس سنوات المقبلة (مدة الرئاسة في فرنسا) هي إعادة أموال الفرنسيين، وقدرتها بنحو 150 يورو شهريًا لكل أسرة.

قبل أربعة أيام من إجراء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، يلتقي الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون مع منافسته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في مناظرة تلفزيونية يرى مراقبون أنها ستكون حاسمة في تحديد اسم الفائز بالسباق نحو الإليزيه.

ويواجه الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون (يمين الوسط) منافسته مارين لوبان (اليمين المتطرف) في مناظرة تلفزيونية مرتقبة بشدة الأربعاء.