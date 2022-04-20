الاتحاد الأوروبى يؤيد الدعوة الأممية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال عيد الفصح

بلجيكا - (أ ش أ)

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، عن تأييده لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال الاحتفالات بعيد الفصح.

وقال المتحدث باسم الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في تصريحات صحفية اليوم "إننا بالطبع نؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بهذا الشأن، ونكرر دعوتنا لوقف كافة العمليات العسكرية في أوكرانيا".

وأضاف: "أن دعوتنا لوقف العمليات العسكرية لا تقتصر فقط على فترة الاحتفالات بعيد الفصح، ولكننا ندعو إلى وقفها إلى الأبد"، لافتا النظر إلى عدم وجود أسباب تحول دون إيقاف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا الآن وبصورة دائمة.