Masrawy logo white

إعلان

الاتحاد الأوروبى يؤيد الدعوة الأممية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال عيد الفصح

09:09 م الأربعاء 20 أبريل 2022
الاتحاد الأوروبى يؤيد الدعوة الأممية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال عيد الفصح

الاتحاد الأوروبي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بلجيكا - (أ ش أ)

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، عن تأييده لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال الاحتفالات بعيد الفصح.

وقال المتحدث باسم الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في تصريحات صحفية اليوم "إننا بالطبع نؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بهذا الشأن، ونكرر دعوتنا لوقف كافة العمليات العسكرية في أوكرانيا".

وأضاف: "أن دعوتنا لوقف العمليات العسكرية لا تقتصر فقط على فترة الاحتفالات بعيد الفصح، ولكننا ندعو إلى وقفها إلى الأبد"، لافتا النظر إلى عدم وجود أسباب تحول دون إيقاف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا الآن وبصورة دائمة.

هذا المحتوى من

Asha

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
الاتحاد الأوروبي أوكرانيا عيد الفصح بلجيكا

الخبر التالى:

البحرين تؤكد ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
لحظة بلحظة.. آرسنال 2 - 2 تشيلسي.. أزبيليكويتا يسجل التعادل للبلوز
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا