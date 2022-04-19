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أمريكا والأردن يؤكدان أهمية عمل الإسرائيليين والفلسطينيين على إنهاء دوامة العنف

10:55 م الثلاثاء 19 أبريل 2022
أمريكا والأردن يؤكدان أهمية عمل الإسرائيليين والفلسطينيين على إنهاء دوامة العنف

أمريكا والأردن

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

بحث الأردن والولايات المتحدة التوترات المتزايدة وأعمال العنف الأخيرة في إسرائيل والضفة الغربية.

نشرت الخارجية الأمريكية - في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية أيمن الصفدي؛ حيث أكد الجانبان، أهمية عمل الإسرائيليين والفلسطينيين على إنهاء دوامة العنف بالامتناع عن الأعمال والخطابات التي تزيد من تصعيد التوترات.

وشدد بلينكن على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في القدس الشريف، معربًا عن تقديره لدور المملكة الأردنية الهاشمية كوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالاستقرار في المنطقة ودعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

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