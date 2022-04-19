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روسيا تعرب عن قلقها إزاء الأوضاع بالمسجد الأقصى وتدعو لضبط النفس

08:16 م الثلاثاء 19 أبريل 2022
روسيا تعرب عن قلقها إزاء الأوضاع بالمسجد الأقصى وتدعو لضبط النفس

اقتحام المسجد الاقصي

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روسيا - (أ ش أ)

أعربت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها الشديد إزاء المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي يشهدها محيط المسجد الأقصى، داعية الجانبين إلى ضبط النفس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان "تعرب موسكو عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا سيما في البلدة القديمة في القدس، بما في ذلك مجمع المسجد الأقصى".

وأضافت في بيانها "ما يثير القلق بشكل خاص هو حدوث اشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مضيفة "ندعو الجانبين إلى ممارسة ضبط النفس والنبذ ​​الفوري لأي عمل من أعمال العدوان والاستفزاز ، بما في ذلك الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، وحصار المدن الفلسطينية في الضفة الغربية ، وكذلك الإجراءات التي تقوض الوضع القائم".

كما دعت الخارجية الروسية إلى "ضمان حرية الدين لممثلي جميع الأديان ووصولهم إلى المزارات الدينية".

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