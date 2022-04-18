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صحيفة أمريكية: تزايد الضغط على بايدن لزيارة أوكرانيا

12:00 م الإثنين 18 أبريل 2022
صحيفة أمريكية: تزايد الضغط على بايدن لزيارة أوكرانيا

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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واشنطن - أ ش أ

ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية،أن الضغط يتزايد على الرئيس جو بايدن لزيارة أوكرانيا، وذلك بعد أن أعلنت إدارة بلاده أنها تدرس إرسال مسؤول كبير إلى (كييف).

وكتبت الصحيفة، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير خارجيته دميترو كوليبا أعربا - أمس الأحد - عن رغبتهما في قيام بايدن بزيارة إلى أوكرانيا.. حيث قال زيلينسكي إنه يتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي بذلك.. وقال وزير الخارجية الأوكراني "إن زيارة بايدن ستكون رسالة دعم مهمة لنا" مشيرا إلى أن اجتماعا بين الرئيسين يمكن أن يمهد الطريق لإمدادات جديدة وأسلحة ومناقشات حول تسوية سياسية محتملة لإنهاء الصراع.

وأشارت إلى أن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي قالت - في برنامج تليفزيوني - "إن بايدن مستعد للذهاب إلى أوكرانيا ولكننا لن نرسل الرئيس إلى هناك".. مضيفة : "لذا لا، هذا ليس في خطط رئيس الولايات المتحدة ربما يجب أن نشعر جميعا بالارتياح حيال ذلك".

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