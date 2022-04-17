الجزائر: لم نسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا للمرة الأولى مند بداية ظهور الجائحة

الجزائر - (أ ش أ):

أعلنت الجزائر عدم تسجيل إصابات جديدة عبر كامل أراضيها للمرة الأولى منذ بداية ظهور فيروس كورونا بالبلاد.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان اليوم /الأحد/ - أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات أصبح مستقرا عند ٢٦٥ ألفا و٧٣٩ حالة، مع عدم تسجيل أيضا أية حالات وفاة لليوم الخامس والعشرين على التوالي، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٤ حالة.

وبحسب البيان، تم تماثل ٣ حالات للشفاء، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٣٣٥ شخصا.

وأوصت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.