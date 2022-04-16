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البرهان يتسلم رسالة خطية من أفورقي تتعلق بالعلاقات السودانية الاريترية

07:04 م السبت 16 أبريل 2022
البرهان يتسلم رسالة خطية من أفورقي تتعلق بالعلاقات السودانية الاريترية

عبد الفتاح البرهان

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الخرطوم - (أ ش أ):

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم /السبت/، رسالة خطية من الرئيس الأريتري سياسي أفورقي، تتعلق بمسيرة العلاقات الأزلية وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.

وسلم الرسالة وزير خارجية أريتريا عثمان صالح محمد، بحضور مستشار الرئيس الأريتري يماني قبراب، ووزير الخارجية السوداني علي الصادق.

ونقل الوفد الاريتري تحيات الرئيس أفورقي لرئيس مجلس السيادة وتمنياته له وللسودان بالتقدم والنماء والاستقرار.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان صحفي، أن الوفد الاريتري جاء حاملا رؤية تهدف لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية لحل الأزمة السياسية في السودان، وذلك انطلاقا من حرص أريتريا ورغبتها في استتباب الأمن والاستقرار في السودان وفي دول المنطقة والإقليم.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، على خصوصية العلاقات السودانية الأريترية والعلاقات المتميزة التي تربط بين شعبي البلدين، مشيدا بمواقف أريتريا الداعمة للسودان وقضاياه في المحافل الإقليمية والدولية.

يشار إلى أن البرهان كان التقى قبل أيام وزير الخارجية الاريتري، ومستشار الرئيس الاريتري، وتسلم رسالة من أفورقي تتعلق بالعلاقات السودانية الأريترية.

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